'Kane duwt Tottenham-eigenaar in een hoekje en stelt hem voor héél duidelijk ultimatum'

Daniel Levy is niet van plan om Harry Kane deze zomer te laten vertrekken. De eigenaar van Tottenham Hotspur droomt nog steeds van een Premier League-titel. Een vertrek van de aanvoerder én topschutter past dan ook niet in de plannen. Al denkt de speler daar zelf anders over...

De Engelse kranten weten één ding héél zeker: een binnenlandse transfer voor Harry Kane is géén optie. Manchester United wil ruim honderd miljoen euro betalen voor de Engelse aanvaller, maar Tottenham Hotspur is niet van plan om een rechtstreekse concurrent te versterken. Ook Bayern München en Real Madrid informeerden al naar de voorwaarden van Kane. Een transfer naar Duitsland of Spanje behoort tot de mogelijkheden als de aanvoerder van The Spurs zelf zo'n transferverzoek zal indienen. Ultimatum Kane is de halsstarrige houding van Tottenham dan weer kotsbeu. Voor de aanvaller is het simpel: zonder transfer of serieuze salarisverhoging - hij is nu al één van de grootverdieners over het Kanaal - gaat hij niet rond de tafel om te praten over een contractverlenging. En dan wandelt hij volgend seizoen gratis de deur uit...