Union tart alle voetbalwetten, meent expert: "Als ze de titel winnen, is dat opvallend"

Union SG doet het al twee seizoenen heel goed in de hoogste klasse. Ook dit seizoen spelen ze nog mee voor de titel. Op de laatste speeldag kunnen ze de hele Belgische voetbalwereld verrassen. Of toch het gedeelte dat zich bezighoudt met de financiën.

Want de Brusselaars tarten de economische voetbalwetten toch wel serieus. Hun spelers krijgen geen grote contract, allesbehalve zelfs. "Union slaagt er met minder geld in om dezelfde of betere resultaten te boeken dan hun concurrenten aan de Belgische top", zegt Thomas Peeters, Sporteconoom aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam, in HLN.

"Dan moet je zeggen: chapeau. Normaal is de loonkost een supervoorspeller van de ranking op het einde van het seizoen. De meest betalende club staat bovenaan, de minst betalende club onderaan. Union staat zeker niet op één in de loonsommen. Als die club nu de competitie zou winnen, is dat economisch opvallend."

Union heeft wel Brighton als zusterclub, maar de eigenaars benadrukken altijd dat beide clubs hun eigen koers varen. De Britse eigenaars hebben wel al 26 miljoen euro geïnvesteerd sinds de promotie. "Maar dat is niet extreem gek vergeleken met wat andere topclubs zoals Antwerp al investeerden", zegt Peeters. "Nogal wat buitenlandse eigenaars zoals in de Premier League halen succes met 'grof geld', Union zou ik meer het 'bedachtzame geld' noemen."