🎥 "Still on fire": Reims gaat verder met Belgische revelatie en geeft hem een extra assistent erbij

Will Still zal ook volgend seizoen de trainer van Reims zijn. Hij verlengde zijn contract met 2 seizoenen. Ook komt zijn broer Nicolas Still de staf versterken.

Dit seizoen maakte Will Still (30) veel indruk in de Ligue 1. Half oktober nam hij bij Reims over en hij zette meteen een indrukwekkende reeks neer. Maar liefst 17 wedstrijden bleven ze ongeslagen. Pas na 5 maanden verloor Still voor het eerst met Reims. Het verloor toen met 1-2 van Marseille.

Reims was zo al snel zeker van het behoud in de Ligue 1. Met nog één wedstrijd tegen Montpellier staat het momenteel 11e. Reims beloonde Still voor dat uitstekende seizoen met een contractverlenging. Zijn nieuwe contract loopt tot midden 2025.

Ook werd de staf bij Reims versterkt. Nicolas Still, de 26-jarige broer van Will Still, wordt de nieuwe assistent. Afgelopen seizoen was hij assistent bij Eupen. Daarvoor was hij al videoanalist bij STVV, Club Brugge, Antwerp en Charleroi.