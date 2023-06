🎥 Wie is Hugo Vetlesen?: de felbegeerde Noorse draaischijf waar ook Club Brugge op aast

Club Brugge is al lange tijd geïnteresseerd in Hugo Vetlesen (23). De Noor geldt als een van de grootste talenten in Noorwegen en moet de nieuwe draaischijf op het Brugse middenveld worden.

Voor alle duidelijk: het is nog niet 100% zeker dat Hugo Vetlesen naar Club Brugge komt. Onder meer ook Feyenoord zou hem willen. Meer zelfs: beide clubs zouden ook een persoonlijk akkoord met de speler van Bodö/Glimt hebben. Club heeft wel een streepje voor in het verhaal (in hoeverre dat zou meespelen). Vetlesen is namelijk in Eigenbrakel (Waals-Brabant) geboren.

Bij een transfer zal er alleszins heel wat geld moeten opgehoest worden. Momenteel is de transferwaarde van de Noor volgens Transfermarkt 4,5 miljoen euro. Al zal bij de onderhandelingen tussen de clubs de uiteindelijke transferprijs hoger uitkomen. Er wordt gesproken van 6 à 7 miljoen euro.

SEIZOEN VAN DE DOORBRAAK

Vetlesen is felbegeerd. Vorige winter stond hij ook al dicht bij een mogelijke transfer, maar dat ging toen niet door. De Noorse middenvelder kan immers ook geweldige statistieken voorleggen. Vorig seizoen speelde hij 29 wedstrijden in de Noorse competitie. Hij was goed voor 16 doelpunten en 12 assists.

Met die cijfers brak Vetlesen in Noorwegen definitief door. Het leverde hem ook selecties bij de nationale ploeg op. Op 20 november 2022 maakte hij zijn debuut voor de Noorse nationale ploeg. In een oefeninterland tegen Finland mocht hij nog een klein half uur invallen. Voorlopig is dat zijn enige optreden, maar nadien bleef hij wel nog selecties krijgen.

TECHNISCHE DRAAISCHIJF

Ook heeft Vetlesen al Europese ervaring. Zo speelde hij dit seizoen in de voorronde van de Champions League en was hij actief in de Europa League en de Conference League. Daar was hij goed voor 3 goals en een assists. Het nieuwe seizoen in de Noorse competitie is ondertussen ook weer begonnen. In 8 wedstrijden was hij al goed voor 2 goals en 2 assists.

Vetlesen speelt zoals al eerder gezegd op het middenveld. Met zijn centrale rol probeert hij de ploeg goed te doen draaien en infiltreert hij al graag eens. Al kan hij ook een rijtje hoger op het middenveld of op de rechterflank spelen.

Daarnaast is Vetlesen technisch sterk en rechtsvoetig, maar ook zijn linkervoet is te duchten. Verder neemt hij ook de standaardsituaties voor zijn rekening. Ook is hij niet vies om verdedigend werk op te knappen om de bal te heroveren.