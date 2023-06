Supporters vinden één iets jammer aan nieuws rond verkoop van Club Brugge

Club Brugge staat te koop. De kans dat een Amerikaanse investeerder aan het hoofd van Club Brugge komt lijkt bijzonder groot.

Als Club Brugge wil groeien, dan heeft het vers geld nodig. Dat die centen uit het buitenland zouden komen is voor Hans Noyelle, lid van de taskforce 'FC Bruges 5 na 12' die pleit voor een nieuw stadion, geen enkel probleem.

Voor Noyelle is het wel jammer hoe het nieuws de wereld ingestuurd werd. “In plaats van proactief te communiceren, moesten we dit te weten komen via een lek. Dat zorgt toch voor wat onrust in het blauw-zwarte huishouden en dat had kunnen worden vermeden”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Noyelle ziet drie redenen voor de overname. “De mislukte beursgang, het stadiondossier en de situatie rond Vincent Mannaert. Anderzijds is er vers kapitaal nodig om te blijven groeien. Vlaamse verankering is mooi, maar misschien kan een overname ook een grote sprong betekenen voor Club.”

Het beleid zou dus veel internationaler kunnen worden. “Aangezien het dossier bij de Raine Group zit, denk ik dat er vooral naar de Amerikaanse investeerdersmarkt wordt gekeken. Of die lokale verankering dan nog mogelijk is, moet blijken.”