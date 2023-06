Wouter Vrancken helemaal klaar voor de titelstrijd: "Vanaf vrijdag doen we het zo"

Wouter Vrancken zit nog met wat kopzorgen in de finaleweek van de play-offs. Tegen morgen hoopt hij dat alle zorgen van de baan zijn.

De training van KRC Genk van woensdag werd bijgewoond door enkele honderden supporters. De Limburgers hadden een open training op de agenda staan. Onder luid applaus werden de spelers verwelkomd.

Geen Yira Sor en ook geen aanvoerder Bryan Heynen bij KRC Genk, maar trainer Wouter Vrancken is overtuigd dat alles goed komt. “Hopelijk kan ik zondag op een volledig fitte kern rekenen”, klonk het bij Het Nieuwsblad.

“Onze dokter stuurde Sor terug naar huis omdat die zich een beetje ziek voelde. We willen hem daarom even uit de groep houden. Bryan Heynen doet het rustig aan, ik hoop dat hij vrijdag weer voluit kan gaan op training”, weet Vrancken te vertellen over de aanwezigen.

Publiek is er vanaf vrijdag niet meer welkom op training. Wouter Vrancken wil zijn ploeg helemaal klaarstomen voor de titelstrijd. “Dan begint onze voorbereiding op Antwerp met gesloten deuren”, klinkt het duidelijk.