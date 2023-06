'Nieuwe Europese gigant opent de jacht op Romelu Lukaku'

Romelu Lukaku keert na een uitleenbeurt aan Internazionale in principe terug naar Chelsea. Die club wil hem van de hand proberen te doen.

Er werd al gesproken over een mogelijke deal met Juventus en ook Bayern München zag al wat in de Rode Duivel.

Nu zou er een nieuwe gigant zijn opgedoken voor Big Rom. En niet van de minste, integendeel zelfs: Real Madrid wil hem - als we Sky mogen geloven toch.

❗️X News #Lukaku: Understand he could be offered to Real Madrid at a late stage in this transfer window. Ideas about a loan. As a possible top backup for #Benzema or as a replacement.



➡️ Pochettino is open to work with him but #CFC is still interested in Kane & Osimhen

➡️ A new… pic.twitter.com/gXejWncYGD