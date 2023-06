Premier League-club springt volop in de dans voor Youri Tielemans en wil echt wel vaart zetten achter transfer

Heeft de volgende werkgever van Youri Tielemans zich gemeld? Een Premier League-club wil echt wel vaart zetten achter de potentiële transfer van de Belgische middenvelder.

Tielemans is einde contract bij Leicester City en degradeert niet mee naar The Championship. Het voordeel van die situatie is dat de keuze voor zijn volgende bestemming volledig bij hem zelf ligt. Er waren al berichten over een mogelijke overstap naar AS Roma.

Al kan het uiteraard nog altijd dat de Rode Duivel gewoon in Engeland blijft voetballen. Volgens de sportwebsite The Athletic heeft Aston Villa zich bij de geïnteresseerde teams gevoegd om Tielemans via een vrije transfer binnen te halen.

Aston Villa have joined the race to sign free agent Youri Tielemans.#AVFC manager Unai Emery would like a move to be completed quickly after missing out on a midfield target in the January transfer window.



Het zou gaan om meer dan wat voorzichtige interesse. Unai Emery wil snel werk maken van de transfer van Tielemans, nadat de ex-trainer van Arsenal in januari naast versterking greep op het middenveld. Afwachten dus of Villa, dat zevende eindigde in de Premier League, de ploeg is die Tielemans ziet als een juiste volgende stap.