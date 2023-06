Topspits Benzema heeft zijn nieuwe team letterlijk gekozen: deal van honderden miljoenen in de woestijn

Zoals we u vorige week woensdag al konden aankondigen: Karim Benzema verlaat Real Madrid en gaat in Saoedi-Arabië voetballen. De Franse spits mocht er zijn eigen team uitkiezen en gaat er nog even sterk incasseren.

Intussen is ook zijn club bekend: Al Ittihad. Hij zou er al getekend hebben en de deal moet enkel nog geofficialiseerd worden. Benzema tekent er tot 2025, maar liet ook de optie op een extra jaar in z’n contract opnemen. Benzema neemt afscheid van de Madrid-fans en vliegt dan naar Saoedi-Arabië. De leiding van de oliestaat heeft een jaarlijks salaris van 100 miljoen euro voor hem klaarliggen, maar dat is zeker nog niet alles. Hij mag ook al zijn portretrechten zelf behouden en... mocht zijn team kiezen waar hij wil spelen. Saoedi-Arabië wil ook dat hij als ambassadeur fungeert om het WK 2030 binnen te halen.