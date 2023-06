Zelfs God heeft gevoelens: wat een pakkend afscheid van absolute voetballegende

Het einde van een tijdperk is het. Zlatan Ibrahimovic hangt de voetbalschoenen aan de haak. Dat heeft hij zelf duidelijk gemaakt.

Het was al een paar dagen duidelijk dat er een einde is gekomen aan het huwelijk tussen Zlatan Ibrahimovic en AC Milan.

In zijn laatste seizoen bij de Milanezen kwam Zlatan Ibrahimovic sowieso al niet veel meer in actie. Hij had veel last van blessures en daardoor verzamelde hij slechts 144 speelminuten in 4 wedstrijden.

Ibrahimovic was einde contract bij Milan en besliste om dat niet te verlengen. De toekomst was nog onduidelijk, maar ondertussen is er meer informatie.

De Zweed heeft zelf zijn afscheid aangekondigd en nam op emotionele wijze afscheid van het voetbal als speler.

Tears in everyone's eyes.Zlatan is immense,𝐀𝐋𝐖𝐀𝐈𝐙 ❤️🖤 pic.twitter.com/ZiCwzdWTZB — Lega Serie A (@SerieA_EN) June 4, 2023

Hij kon ook in de laatste wedstrijd van Milan niet meespelen, maar er werd wel afscheid genomen door de supporters.

Die gaven hem een staande ovatie, waarop hij meteen duidelijk maakte dat hij niet meer naar een andere club zal trekken. Ibracadabra stopt dus als 41-jarige definitief met voetballen.