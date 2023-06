"Geweldige opwarming met 25 sprints": Domenico Tedesco legt keuze voor twee debutanten uit en laat zich uit over twee afwezigen

De Rode Duivels nemen het na een lang en slopend seizoen in juni nog op tegen Oostenrijk en Estland in het kader van de kwalificaties voor het EK 2024. Domenico Tedesco hakte enkele knopen door.

Bondscoach Domenico Tedesco heeft voor de tweede keer een selectie bekendgemaakt voor de Rode Duivels. Dat deed hij in de bondsgebouwen in Tubeke.

Toby Alderweireld is er niet bij, maar de bondscoach liet wel weten dat de deur ook voor hem openstaat. Mogelijk is hij er volgend seizoen met oog op het EK 2024 dus wel opnieuw bij.

© photonews

Wel zijn er vier debutanten bij de nationale ploeg. Mike Trésor krijgt zijn eerste selectie, net als Olivier Deman, Ameen Al-Dakhil en Arnaud Bodart.

Onana is er dan weer niet bij. "Hij heeft liesproblemen. Het is jammer, want hij is een belangrijke schakel voor ons", aldus Tedesco op de persconferentie in Tubeke.

Mentaliteit

Ook Trossard is er niet bij door een operatie en dus kreeg Trésor nu wél een oproepingsbrief: "Mike heeft een fanstatisch seizoen beleefd met Genk: hij brak het record van assists en ik kijk ernaar uit om hem te mogen ontvangen en aan het werk te zien bij de nationale ploeg."

Een andere nieuwkomer is Olivier Deman: "Tijdens de laatste match van Cercle speelde hij niet, maar tijdens zijn opwarming deed hij 25 sprints. Hij is een goede gast met een goed karakter en een goede mentaliteit."