Charles De Ketelaere krijgt heel slecht nieuws te horen bij AC Milan

Charles De Ketelaere beleefde een moeilijk seizoen bij AC Milan. Zijn grootste fan verdwijnt nu echter bij de Italiaanse club.

De overstap van Charles De Ketelaere van Club Brugge naar AC Milan ging onze landgenoot niet echt af. Hij beleefde een moeilijk jaar en wist nooit de verwachtingen in te lossen. Toch bleven ze in de Italiaanse modestad hard in hem geloven.

Eerste in de rij was altijd technisch directeur Paolo Maldini. Hij was grote fan van Charles De Ketelaere en gaf hem alle tijd om te ontwikkelen. Meer dan eens verdedigde hij De Ketelaere bij de achterban, als een optie voor de toekomst.

Tijd dus heeft CDK nodig, maar Maldini krijgt dat niet. Hij werd door de Italiaanse club aan de deur gezet na het tegenvallende seizoen.

“We bedanken hem voor de jaren waarin hij deze functie heeft vervuld en voor zijn bijdrage aan de terugkeer naar de Champions League en het winnen van de Scudetto in het seizoen 2021-2022. Zijn dagelijkse taken zullen worden uitgevoerd door een team dat nauw samenwerkt met de manager van het eerste team en uiteindelijk rapporteert aan de CEO”, klinkt het.

Slecht nieuws dus voor De Ketelaere. Hij zal volgend seizoen, als hij kan blijven, echt uit zijn schelp moeten komen en tonen dat hij de 35 miljoen euro die voor hem betaald werd meer dan waard is.