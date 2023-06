'Twee duidelijke pistes voor nieuwe uitdaging Karel Geraerts en eentje is Belgisch'

Karel Geraerts heeft een sterk seizoen gespeeld met Union SG. In de slotminuten van de laatste match greep hij echter net naast de landstitel.

De ontgoocheling was groot bij Union SG. Ook Karel Geraerts zat in zak en as. De Brusselse club wil Geraerts heel graag aan boord houden. Hij heeft nog een contract, met opstapclausule, maar Union SG wil hem een verbeterde overeenkomst aanbieden.

Volgens Het Nieuwsblad zijn er echter twee duidelijke pistes voor een transfer voor Geraerts. Club Brugge kan niet langer, door de aanstelling van Ronny Deila, maar Standard, ook al een ex-ploeg van Geraerts, zou de nodige interesse tonen.

De buitenlandse piste van het Franse OGC Nice doet al een tijdje de ronde, maar volgens de krant zou een andere, niet nader genoemde buitenlandse club al veel concreter aan het praten zijn met Karel Geraerts.

Of Geraerts zelf al klaar is om een stevige sprong in het onbekende te wagen is maar zeer de vraag. Uiteindelijk is hij na dit seizoen nog maar één seizoen hoofdtrainer geweest. Het is aan Geraerts om knopen door te hakken waar zijn toekomst voor volgend seizoen ligt.