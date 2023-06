Lionel Messi windt er na transfer naar Miami geen doekjes om: "Heel ongelukkig"

Helemaal rond is het nog niet, maar Lionel Messi maakt de overstap naar Inter Miami. De laatste komma's en punten moeten nog geregeld worden.

Lionel Messi laat Paris Saint-Germain na twee jaar achter zich. Hij trekt niet naar FC Barcelona, maar wel naar Inter Miami. Daar zal de Argentijnse wereldkampioen het een beetje rustiger aan doen, weg van alle drukte.

“Ik kijk terug met gemengde gevoelens”, zegt Messi aan Mundo Deportivo. “Eigenlijk waren ik en mijn gezin twee jaar ongelukkig. Ik had het er niet naar mijn zin. En dat had een invloed op mijn gezinsleven. Ik miste veel van het leven en veel activiteiten van mijn kinderen. In Barcelona was ik voortdurend bij hen. In Parijs minder.”

De twee zware jaren zijn achter de rug, al had hij zijn afscheid ook anders voorgesteld. “Het is tijd om opnieuw te genieten. Met een grotere rol voor mijn kinderen, mijn gezin, mijn familie. Ik had aanbiedingen van andere Europese teams, maar ik heb ze niet eens bekeken. Ik wilde Europa verlaten en de rust opzoeken. Minder in de schijnwerpers, wel meer aan mijn familie denkend. Met gemoedsrust. Ook al wil ik nog steeds alles winnen.”