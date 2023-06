CL-finale heel anders bekeken: waarom KDB of Lukaku de trofee pakt en hoe zelfs locatie emotionele waarde heeft

Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. 'Brothers in arms', zeker bij de Rode Duivels. In de CL-finale staan ze echter tegenover mekaar: slechts één van beiden pakt zaterdag de belangrijkste prijs uit zijn carrière. We blikken vooruit vanuit enkele aparte invalshoeken.

"Istanbul, Istanbul, we are coming. Istanbul, Istanbul, I pray. Istanbul, Istanbul, we are coming. We are coming at the end of may". Het is een supporterslied bij Manchester City dat al meegaat van in het seizoen 2008-2009. In het tweede deel van augustus 2008 trok Vincent Kompany naar Manchester. Ruim een week later namen de Emiraten over.

Wellicht het belangrijkste moment in de geschiedenis van Man City, dat in dat seizoen actief was in de UEFA Cup. Het blauwe deel van Manchester trekt nu eindelijk naar Istanboel voor zijn felbegeerde finale. Het is dan wel in juni en niet in mei. Champions League in plaats van UEFA Cup. Het toont de weg aan die City aflegde de laatste 15 jaar.

Voor City-supporters die al jaren naar hun favoriete club gaan kijken, moet dat besef iets speciaal zijn. Het lied van weleer heeft nu plaats gemaakt voor één dat begint met 'We're The Boys in Blue' en eindigt met 'On Our Way to Istanbul'. Vanuit Belgische ooghoek is de Champions League-finale van dit jaar uiteraard vooral De Bruyne vs Lukaku.

Waarom De Bruyne wint

De Bruyne is zelf één van de grootste redenen waarom hij en City zaterdag kunnen zegevieren. Met zijn splijtende passes die verdedigingen uiteen splijten en het loopvermogen waar hij tegenstanders zowel via de flanken als centraal pijn kunnen doen, is hij een cruciale factor. Is zo vaak de man die Haaland op zijn wenken bediend.

© photonews

Als het kanon van die laatste zwijgt zoals tegen Real, forceert KDB het wel (getuige zijn doelpunt in Bernabeu en zijn twee assists in de terugmatch). Terend ook op revanchegevoel voor de gemiste kans van 2021, toen Rüdiger hem van het veld beukte. Met zijn fitheid kan hij ditmaal zijn stempel drukken en zijn ploeg lijkt er meer dan ooit klaar voor.

Waarom Lukaku wint

Aan de curve van zijn eigen vorm kan het niet liggen. Het was lange tijd voor hem een seizoen van ups en downs, met blessureproblemen die aansleepten. Sinds de interlandbreak in maart is de beste Lukaku weer naar boven gekomen. Zijn statistieken van de laatste weken spreken boekdelen: 9 goals en 4 assists in 15 matchen.

© photonews

Dat moet Inzaghi zeker aan het denken zetten om toch Lukaku boven Dzeko te verkiezen, zeker omdat Big Rom zo'n goede connectie heeft met Lautaro. City zal wellicht domineren, maar snelle counters zijn de specialiteit van het huis bij Inter. De blitzstart tegen Milan en de steeds verbeterende Lukaku, doen de Nerazzurri dromen.