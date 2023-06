Keuze van Loïs Openda te begrijpen: Dit loon wacht op hem in de Bundesliga

Als het van RC Lens afhangt, blijft Loïs Openda volgend seizoen gewoon in Frankrijk voetballen. Leipzig wilt doordukken voor de Belgische spits, maar de nummer twee in de Ligue 1 blijkt een bijzonder taaie klant.

Want volgens het Franse L'Equipe heeft de Noord-Franse club al twee aanbiedingen op de Belgisch international geweigerd: een van 27 en een van 32 miljoen euro. Leipzig zal een persoonlijk transferrecord moeten breken om Openda binnen te halen, want het gaf in haar jonge bestaan nooit meer dan 30 miljoen euro uit aan een speler.

'Die Rotten Bullen' zijn echter niet zomaar van plan om op te geven voor de spits. Het volgt Openda al twee seizoenen op de voet en wil met het vertrek van Christopher Nkunku naar Chelsea absoluut een nieuwe spits binnenhalen. De Duitsers zullen tussen de 60 en 70 miljoen euro vangen voor Nkunku en zijn er van overtuigd dat ze Openda zullen strikken.

Veelvoud van huidig loon

De aanvaller zelf heeft alvast zijn zegen gegeven voor de transfer naar de Duitse topclub en is helemaal overtuigd van het sportieve project. Bij Leipzig zou hij maar liefst vier keer meer kunnen verdienen dan hij nu doet bij Lens. De Belg verdient momenteel zo een sloridge 100.000 euro per maand in Frankrijk.