OFFICIEEL Club NXT verliest nu ook speler aan ploeg uit Challenger Pro League

SK Beveren heeft Mathis Servais aangetrokken. De speler van Club NXT tekent voor drie seizoenen op de Freethiel. In de deal zit een optie voor een extra seizoen.

Na de contractverlengingen voor Hrncar en Everton maakt SK Beveren opnieuw werk van de toekomst. Mathis Servais (18) komt over van Club NXT en gaat een nieuwe uitdaging aan. De aanvaller ondertekende een contract voor de komende drie seizoenen met een optie op een extra seizoen.

Mathis Servais begon te voetballen bij de jeugd van Charleroi. Al vlug merkte Club Brugge het talent op. De Bruggelingen slaagden erin de aanvaller al op zeer jonge leeftijd naar West-Vlaanderen te halen. In 2020 zette de Namenaar op amper 15-jarige leeftijd een nieuwe stap in zijn carrière. Ondanks interesse van grote teams als FC Barcelona, AS Roma, Sevilla FC en Olympique Marseille ondertekende hij een profcontract bij Club.

In december 2020 maakte de aanvaller zijn debuut bij Club NXT. Hij werd daarmee de jongste debutant ooit in 1B. In totaal kwam Servais 25 keer in actie. Daarin wist hij vier keer te scoren, hij was ook goed voor twee assists.

Sportief directeur Tom Van den Abbeele: “Mathis Servais is een linksbenige speler voor het aanvallend compartiment en komt over van Club NXT waar hij al vlagen van zijn kwaliteiten liet zien. We rekenen erop dat hij die verder ontwikkelt en dat hij bij ons volledig tot ontplooiing zal komen.”

CEO Antoine Gobin: “Mathis blonk bij Club Brugge uit in zowat elke leeftijdscategorie. Als een speler met zijn talent niet voor een club in een grotere Europese competitie kiest, maar wel naar ons overstapt, zegt dat veel over de ambitie van ons project. We hebben hem niet overtuigd met loze beloftes of dromen, maar met een transparante boodschap. We willen als club groeien en geloven dat we dat samen kunnen doen. We zijn ervan overtuigd dat hij ons niet alleen dit jaar, maar ook in de komende jaren daarbij kan helpen. Mathis is klaar om in onze competitie te presteren. Ik ben er zeker van dat hij zichzelf zal willen bewijzen en hongerig aan het seizoen zal starten. Net als onze club.”