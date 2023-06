📷 OFFICIEEL Royal Antwerp FC shopt bij Club Brugge

De 20-jarige Senne Lammens speelt de komende vier seizoen voor Royal Antwerp FC. Hij maakt de overstap van Club Brugge.

Senne Lammens was einde contract bij Club Brugge. De jonge doelman trekt transfervrij naar Royal Antwerp FC waar hij een contract voor vier seizoenen getekend heeft.

Vooraleer hij bij The Great Old aan de slag gaat speelt Lammens eerst nog met de Jonge Duivels het EK in Georgië, dat van 21 juni tot en met 8 juli gespeeld wordt.

Lammens moet de vervanger worden van Jean Butez, mocht die deze zomer andere oorden opzoeken. De interesse voor de Franse doelman is bijzonder groot. Als Butez niet vertrekt, wordt Lammens tweede doelman.

Bij Club Brugge speelde Lammens niet in de Jupiler Pro League. Het voorbije seizoen kwam hij enkel in actie in de Challenger Pro League bij Club NXT.