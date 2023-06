Deal is helemaal rond: Club Brugge-spits gespot op Basecamp, Anderlecht en Genk grijpen er naast

Club Brugge heeft een nieuwe spits te pakken. Zoals de voorbije weken al werd aangekondigd, wordt dat Igor Thiago. De aanvaller van Ludogorets verklapte dat een tijdje geleden al op zijn Instagram, nu is er nog meer nieuws.

Op zijn Instagram poseerde Thiago een paar weken geleden al eens fier met een shirt van Club Brugge. Om dat even later snel te verwijderen, al had iedereen toen al genoeg gezien.

En ondertussen zou Igor Thiago volgens meerdere bronnen al op het Basecamp van blauw-zwart gespot zijn. Daardoor lijkt de deal nu echt rond te zijn.

© photonews

De Braziliaan scoorde dit seizoen 19 keer voor Ludogorets, twee daarvan tegen Anderlecht in de Conference League.

Hij stond ook op de radar van Genk en Anderlecht, maar het mag nu wel duidelijk zijn dat hij volgend seizoen in Jan Breydel te bezichtigen zal zijn.

Club betaalt zo'n zeven miljoen voor zijn nieuwe spits. Hij tekende een contract tot 2027 en zal dus vier jaar op Jan Breydel te zien zijn.