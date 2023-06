Op juiste plek kan risico het waard zijn: Eden Hazard nu echt aan zet en één optie houdt meer steek dan alle anderen

Nu zijn avontuur bij Real is afgelopen, is Eden Hazard aan zet en moet hij beslissen of en waar hij zijn voetbalcarrière nog verder zet. Aan die keuze zitten risico's verbonden, maar op één plek kunnen alle puzzelstukjes misschien toch in mekaar vallen.

Een mogelijkheid is dat Eden Hazard de schoenen aan de haak hangt. Het zou een pensioen in mineur zijn, maar niet één dat we niet zagen aankomen. Na jaren van bankzitten bij Real kan de vraag gesteld worden in hoeverre Hazard nog profvoetballer is, of hij nog 90 minuten aankan op competitief niveau.

Familieman

Hazard is momenteel 32. Velen gaan nog veel langer door. Voetballers met naam die op latere leeftijd naar de MLS gaan, is een trend. Vancouver zou al klaar staan en Hazard is de laatste jaren al vaker in verband gebracht met de Noord-Amerikaanse competitie. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat de familieman Hazard die trip maakt.

Over de absolute top in Europa mag ook een kruis gemaakt worden. Een uitweg kan een terugkeer zijn naar een oude liefde. Naar een omgeving waar supporters nog met weemoed terugdenken aan zijn hoogdagen. Daar zal hij zich misschien iets minder opnieuw moeten bewijzen, maar het kan ook een enorm risico zijn.

© photonews

Deze fans houden allemaal goede herinneringen over aan de voetballer Eden Hazard en die zouden besmeurd kunnen worden als zijn terugkeer niet het verhoopte brengt. Chelsea lijkt al zeker niet de beste keuze, ook omdat het opnieuw enorm investeert en in Engeland tegen ploegen als City, United, Liverpool en Arsenal moet opboksen.

Lille-supporters roepen om terugkeer

Dan lijkt Lille veruit de beste optie. De fans roepen op sociale media om zijn terugkeer. Hij is er dus nog enorm geliefd en de mensen daar zouden gewoon genieten om een speler met zijn status, met zijn verleden bij de club, opnieuw aan het werk te zien. Hét klimaat waarin Hazard mogelijk nog kan excelleren.

In Noord-Frankrijk heerst ook wel het besef dat de titel van 2021 een uitzondering is en dat het bijna onmogelijk is om de aanval op het rijke PSG in te zetten. Nadien eindigde Lille tiende en vijfde in de Ligue 1. Lille en Hazard: het was een 'match made in heaven' van 2007 tot 2012 en kan dat misschien opnieuw worden.