Domenico Tedesco als sleutel tot succes? Ex-international velt zijn duidelijke oordeel

Domenico Tedesco opende met een bom bij de Rode Duivels. Het is uitkijken of hij ook de tweede interlandperiode met glans doorstaat.

Veel afwezigen en redelijk wat verschuivingen door het EK van de Jonge Duivels. Het wordt geen voor de hand liggende interlandbreak voor bondscoach Domenico Tedesco. Al zijn Oostenrijk en Estland tegenstanders die je eigenlijk simpel opzij moet zetten.

Dat vindt ook ex-international Nico Van Kerckhoven die Tedesco als jonge coach bij Schalke 04 aan het werk zag. Het contrast met Roberto Martinez was er in ieder geval in de eerste twee wedstrijden. “Veel heilige huisjes zijn weggeblazen, al gebeurde dat toch ook wel een beetje noodgedwongen. Na het miserabel verlopen WK in Qatar zou iedere nieuwe trainer wel voor vernieuwing hebben gestaan”, klinkt het in De Zondag.

Het shockeffect is alvast groot. “Hij is een heel ander type dan Roberto Martinez, die vaak stoïcijns langs de zijlijn toekeek. Tedesco is veel meer aanwezig. Dat was ook bij Schalke 04 destijds al het geval.”

Al is het ook gemakkelijk om trainer van de Rode Duivels te zijn. De echte test zal pas voor volgend jaar zijn. “Ik wil hem zeker niet afvallen, maar de échte waarde van Tedesco zal pas blijken op het EK 2024 in Duitsland. Onder Roberto Martinez haalden we ook telkens met de vingers in de neusgaten de eindfase van een groot tornooi. Het is nu aan Tedesco om tegen de zomer van 2024 helemaal klaar te zijn. Pas dan kunnen we echt een oordeel vellen.”