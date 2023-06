Drie miljoen per jaar? 'Anderlecht neemt bocht van 180 graden in zeer duur dossier'

Het zou een mooie zet zijn voor elke Belgische club. Kasper Dolberg, overbodig bij OGC Nice, kan zomaar naar Anderlecht trekken. Al is er ondertussen een ferme wending genomen.

Kasper Dolberg (25) werd de voorbije jaren steevast uitgeleend door OGC Nice, waar hij nog een jaar onder contract ligt. En ook Anderlecht roerde zich.

Zijn club wil van hem af, dit seizoen was hij ook maar goed voor een doelpunt in 22 wedstrijden bij diverse clubs.

© photonews

Dolberg kwam in 2019 nog voor meer dan 20 miljoen euro over van Ajax, maar is ondertussen op zoek naar een plek om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

En dus werd - gezien de vele Deense connecties bij Anderlecht - een avontuur in Brussel niet bij voorbaat uitgesloten. Maar er is nu wel een wending.

Looneisen

De looneisen van de Deense aanvaller zouden namelijk een deal in de weg zitten. Momenteel verdient hij zo'n drie miljoen euro per jaar.

Dat is een bedrag dat ze bij paars-wit niet willen ophoesten. De kans dat Dolberg zelf veel water bij de wijn zal willen doen is dan weer ook klein, dus is het volgens Sacha Tavolieri duidelijk dat de deal van tafel zal zijn.