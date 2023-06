Volgens Peter Vandenbempt kan Romelu Lukaku niet anders dan conclusies trekken

Romelu Lukaku miste in de slotminuten van de finale van de Champions League de gelijkmaker. Daarmee mag hij zijn droom om de beker met de grote oren te winnen opbergen.

Opnieuw een fikse tegenslag voor Romelu Lukaku. Hij had de gelijkmaker tegen Manchester City aan het hoofd, maar kopte die op de doelman. Terwijl beide hoeken helemaal open lagen. “Hij is mentaal sterk en heeft al vele tegenslagen moeten overwinnen. De teleurstelling leek net iets minder groot op het veld dan op het WK”, zegt Peter Vandenbempt aan Sporza.

Want Lukaku had geschiedenis kunnen schrijven. “Ik denk wel dat Romelu Lukaku beseft dat hij zijn grote droom – de Champions League-finale spelen – dit seizoen onverwacht realiseert met Inter. Hij kreeg de kans om het doelpunt van zijn carrière te maken, maar deed dat niet. Hij zal zaterdag van het veld zijn gestapt met het besef: krijg ik nog wel zo'n kans?”

Die kans lijkt zo goed als onbestaande. “Bij welke ploeg, die op regelmatige basis de eindfase van de Champions League speelt, ga ik straks spelen? De harde realiteit is: die kans is niet zo groot. Dat is anders voor Kevin De Bruyne. Hem mogen we de komende jaren nog wel een paar keer verwachten.”

En daar gaat hij wel eventjes van wakker liggen. Niet alleen van die gemiste goal, maar ook waar hij volgend seizoen aan de slag moet. “Voor Lukaku is een unieke kans verloren gegaan. Een spits ziet zo'n kans nog een miljoen keer terug. Die gaat hem nog vele nachten - ook komende jaren – achtervolgen.”