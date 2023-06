De deur gewezen bij KRC Genk, opvolger al bekend: "Ik had dat helemaal niet verwacht"

KRC Genk heeft met Jelle Coen een opvolger voor Hans Somers gevonden. Die moest totaal onverwacht plaats ruimen als coach van Jong Genk in de Challenger Pro League.

Enkele weken geleden moest Hans Somers vertrekken bij Jong Genk, nadat de ploeg zich maar nipt wist te redden in de Challenger Pro League. Een vertrek dat de trainer niet had zien aankomen.

“Ik had dat helemaal niet verwacht”, aldus Somers aan Gazet van Antwerpen. “We hadden enkele dagen voor de stopzetting van onze samenwerking enkele positieve gesprekken gehad. Tja, het is wat het is: waar de ene deur sluit, gaat een andere deur open. Ik heb enkele fijne jaren beleefd in Genk. En we zien wel wat er op mijn pad komt.”

KRC Genk heeft met Jelle Coen ondertussen een opvolger beet. Hij komt over van Jong KV Mechelen. Geen onbekende dus voor Wouter Vrancken. Coen werkte de voorbije 14 jaar voor de club, het voorbije seizoen als trainer van de U23-ploeg.