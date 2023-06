Filip Joos komt met uitleg voor missers van Romelu Lukaku én verwijt aan de trainer van Inter

Drie dagen na de finale in de Champions League wordt er nog altijd gesproken over de missers van Romelu Lukaku. Filip Joos denkt er het zijne van.

Voor Filip Joos zijn de missers van Romelu Lukaku geen toeval. “Neen, zegt Joos in De Tribune van Sporza. “Ik denk dat ze voor een deel komen door de enorme druk waaronder hij zichzelf zet.”

“Overgemotiveerd, het willen doen... Ik zou bij Lukaku alleen maar zeggen – al kan dat discours niet omdat je hem op de bank zet: ‘Je bent goed genoeg zoals je bent, je talent is zeer groot, het is echt waar groot genoeg.’”

Volgens Joos kan Lukaku zeker nog vijf seizoenen mee op het hoogste niveau, vol ambitie. “Ergens is dat ook heel mooi, maar ik zou voor de laatste 5 jaar van zijn carrière zeggen: ‘Het is goed genoeg en het zal alleen maar beter worden.’”

Want zeggen dat Inter de Champions League niet wint omdat Romelu Lukaku miste, dat is wel heel kort door de bocht. Meer zelfs, de coach van Inter gaat grandioos in de fout door Big Rom op de bank te laten beginnen. “Dit is niet de verloren finale van Lukaku. Als je zag wat hij bracht... start er dan mee.”