Rode Duivel heeft nog grote vooruitzichten na internationale opdrachten: transfer naar Premier League zit eraan te komen

De Rode Duivels bereiden zich momenteel voor op de volgende internationale wedstrijden in het kader van de kwalificatiewedstrijden voor Euro 2024. Dit neemt uiteraard niet weg dat ze worden beïnvloed door de zomerse transferperiode, die snel nadert.

Sebastiaan Bornauw (24), die er een goed seizoen bij Wolfsburg heeft opzitten, is opnieuw geselecteerd door Domenico Tedesco. Voor de oud-speler van Anderlecht en FC Köln is het doel duidelijk tegen Oostenrijk en Georgië: speeltijd pakken.

Zou de centrale verdediger ondanks een basisplaats bij Wolfsburg verleid kunnen worden door een Premier League-club? Volgens informatie van de Telegraph zou de Duivel gevolgd worden door Fulham. De Engelse club, die dit seizoen als tiende eindigde in de Premier League, zou graag het defensieve compartiment versterken.

Bornauw heeft altijd gezegd dat hij ooit in de Premier League wil spelen. Het is echter afwachten of hij deze zomer deze stap wil zetten. Hij ligt nog tot 2026 onder contract in Wolfsburg, waar hij zich goed voelt. Fulham zal de prijs moeten betalen als ze hem willen aantrekken: minimaal 10 miljoen euro.