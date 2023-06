Rode Duivel zit met transferperikelen, maar heeft één duidelijke vereiste voor zijn nieuwe club: "Dat wil ik niet"

Op Dodi Lukebakio wordt straks gerekend bij de Rode Duivels. De dribbelaar moet voor de onverwachte acties zorgen. Dat Hertha Berlijn degradeerde, was niet aan de 25-jarige gelegen. Na de tijd bij de nationale ploeg zal hij even goed over zijn toekomst moeten nadenken.

Lukebakio heeft de clubs voor het uitkiezen, dat weet hij zelf ook wel. "Ja, er is heel veel interesse, maar ik stel me momenteel niet te veel vragen", hield hij zich op de vlakte. "We zullen zien wat het beste project is. Nu ben ik bij de nationale ploeg, daarna zullen we wel zien wat er gebeurt. Ik wil alleszins niet weer tegen de degradatie spelen."

Hertha heeft ook licentieproblemen en mogelijk kan Lukebakio daardoor straks helemaal gratis opgepikt worden. "Daar ben ik niet mee bezig. niet mee bezig? De clubs weten dat ze bij mijn makelaar moeten zijn. Daar kom ik niet tussen en ik maak me er ook niet te veel zorgen over."

Bij de Rode Duivels wil hij nu even alle zorgen vergeten. "De degradatie met Hertha was pijnlijk. Ik heb gedaan wat ik kon. Bij de Rode Duivels wil ik constant zijn. Daarbij is het een voordeel dat Tedesco me al kent."