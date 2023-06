Nederland op oorlogspad, Van Dijk en Koeman kritisch richting hun troepen: "Iets rechtzetten" en "Het besef was er niet"

Vanavond moet Nederland de finale van de Nations League zien te bereiken, maar dan moeten ze eerst voorbij Kroatië. Bij het Nederlands elftal leven er toch wat revanchegevoelens, want het is de laatste tijd niet echt schitterend geweest.

Manuel Gonzalez in Rotterdam

Virgil van Dijk zette de troepen al op scherp. Hij was erbij toen ze de vorige keer de Nations League-finale speelden en verloren van Portugal. "In die periode was er misschien niet echt het besef dat we om een beker speelden. Dat leeft nu wel meer, waardoor de energie wat sneller en makkelijker ontstaat", aldus de kapitein.

Dat was ook nodig, want de Nations League werd toen door velen nog gezien als een veredeld vriendschappelijk toernooi. "Na de verloren finale kwam wat meer het besef dat we het beter hadden moeten aanpakken. Dat we als groep wat meer beleving hadden moeten hebben. Natuurlijk was dat de eerste editie en wisten we nog niet wat het was. Maar ik zou die beker graag omhooghouden."

Nederland verloor tegen Frankrijk (0-4) en speelde een slechte match tegen Gibraltar (3-0-winst), maar Ronald Koeman verwacht er ook meer van. "Ik heb wel het idee dat we ten opzichte van maart iets moeten rechtzetten", zei Koeman. "Dat vond ik niet passen bij wat wij willen en hoe we willen spelen. Ik heb er vertrouwen in dat we stapjes zetten ten opzichte van toen."