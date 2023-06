Johan Boskamp spreekt klare taal over beweringen van Noa Lang

Noa Lang verraste deze week door te stellen dat hij een transfer naar een Nederlandse club overweegt. Daarvoor heeft de speler van Club Brugge een bijzondere reden.

Eén of twee jaar in Nederland gaan spelen. Dat was het opvallende statement dat Noa Lang deze week bij Ziggo Sport liet horen. Om zichzelf in de kijker te spelen, omdat dit volgens hem in de Eredivisie gemakkelijker gaat dan in de Jupiler Pro League.

Een transfer voor Noa Lang, weg bij Club Brugge, het wil maar niet vlotten. Nadat Lang vorig jaar tijdens de play-offs al zijn afscheidsinterview gaf, maar niet slaagde een nieuwe werkgever te vinden, moet het deze zomer prijs zijn. Een tussenstation via Nederland is eventueel een laatste optie.

Het is ook Johan Boskamp opgevallen dat spelers uit de Eredivisie veel gemakkelijker de stap kunnen zetten naar hoog aangeschreven ploegen in Europa. “Het niveau van de Belgische en Nederlandse competitie is nochtans gelijkwaardig”, zegt de analist aan Het Laatste Nieuws.

“Ajax stak er de laatste jaren bovenuit en nu is dat Feyenoord. In België wordt er stevig gevoetbald, terwijl in Nederland teams gewoon meer open spelen. Spelers kunnen zich daardoor misschien makkelijker onderscheiden in de Eredivisie. Dat zal wel zijn invloed hebben.”