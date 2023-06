Noa Lang wil absoluut weg bij Club Brugge: "Met alles eromheen..."

Noa Lang hielp Nederland woensdagavond aan verlengingen tegen Kroatië, maar Oranje verloor toch met 2-4. Na de match ging hij nog eens door over zijn transfer.

Noa Lang is op oorlogspad. Eerder deze week liet hij zich bij Ziggo Sport al uit over zijn transfer bij Club Brugge die maar niet wil lukken. Ook na de match tegen Kroatië had hij het bij de NOS vooral over een vertrek en niet zozeer over de match zelf.

“Eerlijk is eerlijk, het is voor mij hoog tijd om te vertrekken uit België”, vertelde de Nederlander van Club Brugge zonder blikken of blozen. “Gewoon, met alles eromheen, is het tijd om daar weg te gaan.”

Zelf liet Lang al uitschijnen dat hij mogelijk naar Nederland gaat spelen. “We zullen het zien, maar dan moet het wel naar een topteam zijn. Een terugkeer is zeker een mogelijkheid, maar ik hou ook andere opties open.”

Volgens Lang heeft hij al de nodige contacten gehad, maar wil hij nog niet in zijn kaarten laten kijken. “Misschien komt er iets verrassends aan, misschien niet. Jullie zullen het wel zien. Maar met welke ploegen wil ik nog niet prijsgeven.”