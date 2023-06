Déze man hoeven Belgische beloften alvast niet te vrezen

Volgende woensdag gaat het EK van start voor onze beloften. Er is alvast één man die Charles De Ketelaere en co niet hoeven te vrezen.

Woensdag 21 juni trapt het af tegen Oranje, de tweede wedstrijd op 24 juni moet het aan de bak tegen Georgië. Daar speelt normaal gezien ene Kvicha Kvaratschelia, maar de Georgische topspits heeft afgezegd voor het EK.

Goed nieuws voor onze jonge Rode Duivels, want Kvaratschelia was één van dé revelaties van het seizoen in het Europese voetbal. Samen met Victor Osimhen droeg hij de Napolitaanse aanval, en bezorgde hij de Zuid-Italiaanse club haar eerste titel in 33 jaar. Hij werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Serie A.

De topspits zal wel meedoen bij het eerste elftal van Georgië. "Na het langste seizoen uit mijn carrière is het moeilijk om een nieuw toernooi op zo'n hoog niveau te spelen op zo'n korte tijd. Ik focus me nu volledig op de 2 matchen van het Georgische eerste elftal tegen Cyprus en Schotland in de kwalificaties voor het EK in 2024", aldus de aanvaller van Napoli.