Wilmots zegt wat nodig is om orde op zaken te stellen bij Rode Duivels en Lukaku weer aan boord te krijgen

De Rode Duivels blijven in het oog van de storm zetten. Voor Marc Wilmots is een reset nodig om alles opgelost te krijgen.

De passage van bondscoach Domenico Tedesco bij de Rode Duivels gaat niet onopgemerkt voorbij. Er was (en is nog steeds) het probleem Thibaut Courtois, maar nu zijn er ook de issues met Romelu Lukaku.

Big Rom liet in een interview met een podcast weten dat hij moeite heeft om zich op te laden voor de Rode Duivels. De confrontatie met de jonge generatie Rode Duivels loopt niet zoals de oudere spelers het verwachten.

Toch is Marc Wilmots nog steeds overtuigd dat de Rode Duivels Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Thibaut Courtois nodig hebben. Maar alles moet dringend weer teruggebracht worden tot de essentie.

“Lukau heeft er alles aan gedaan om te slagen”, zegt de ex-bondscoach in La Tribune op de RTBF. “Ik begrijp dat hij zich afvraagt of de anderen het net zo graag willen als hij. Dat is de vraag, maar hij moet geduld hebben.”

“Hij moet een 'reset' doen: hij moet zichzelf vertellen dat het verleden voorbij is en dat hij bouwt aan de toekomst om hen over twee jaar te helpen. Als ze daarna niet naar hem luisteren, hebben we een groot probleem. Wat zeker is, is dat de jonkies Romelu, Thibaut Courtois en De Bruyne nodig hebben.”

Volgens Wilmots zou het zonde zijn dat de Rode Duivels zonder die drie grote namen moeten spelen. “Ze moeten allemaal rond de tafel. Er moet orde zijn aan de top voordat er orde kan zijn aan de onderkant. Anders besluit hij niet te komen.”