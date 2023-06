Twee Duivels vechten om één plaats: eentje met de ervaring, de andere met de jeugd én... de snelheid

Wie wordt zaterdag de linksbuiten tegen Oostenrijk? Sinds het internationale afscheid van Eden Hazard lijkt Yannick Carrasco de voorkeur te hebben... maar de terugkeer van Jérémy Doku schudt de kaarten opnieuw.

Sinds de pensionering van Eden Hazard is de linkerflank van de Rode Duivels een positie die open ligt. Afgelopen maart was het Yannick Carrasco die zich daar mocht uitleven. In een systeem dat goed bij hem past:

"Met vier achteraan heb ik meer offensieve vrijheid. Daar geef ik de voorkeur aan. Maar ik verdedig nog steeds om mijn linksback te helpen als dat nodig is. Maar dat is mijn positie, ik hou ervan", erkent de man die voorlopig nog voor Atlético Madrid speelt.

Wat zal binnenkort zijn statistieken verbeteren? Want in 64 selecties heeft Carrasco slechts 9 goals gescoord, wat niet echt productief is. "Het kan me niet zoveel schelen, het gaat om het winnen van wedstrijden. Ik werk veel voor het team en dat is waardevol voor een manager. Natuurlijk is het de kers op de taart om te scoren of een assist te geven."

Doku, concurrent van Carrasco?

Afgelopen maart was Carrasco daardoor de vaste starter in de eerste twee wedstrijden onder Domenico Tedesco. Een positie die een zekere Jérémy Doku, ook aanwezig op de persconferentie, zeer zeker begeert op (korte?) termijn. Na een zeer frustrerend WK waarin hij met name (te) laat inviel tegen Kroatië.

"Dat kan ik Martinez nooit kwalijk nemen. Hij liet me op 18-jarige leeftijd in het nationale team beginnen", herinnert Doku zich. "Ik geloof oprecht dat Kroatië geklopt kon worden, maar ik kan je niet zeggen of het de dingen zou hebben veranderd als ik eerder was ingekomen."

Doku speelde na het WK niet meer bij de Duivels wegens blessures. "Sinds het EK heb ik te weinig gespeeld bij de Duivels", baalt hij. "Misschien liet ik niet genoeg zien, wie weet. Maar elke keer dat ik heb gespeeld, denk ik dat ik heb gereageerd. Nu wil ik spelen, laat het zijn om 10 minuten op te gaan, het kan me niet schelen."

"Aan de linkerkant? Het is niet mijn meest favoriete positie, want ik ben nog steeds rechtsvoetig. Maar weet je, waar ik ook speel, het blijft me gelijk.