Analist komt met verrassende naam op de proppen: "Hij moet Kevin De Bruyne vanavond vervangen"

Geen Kevin De Bruyne vanavond bij de Rode Duivels. Hij blesseerde zich afgelopen weekend in de finale van de Champions League.

Een hamstringblessure zorgt ervoor dat Kevin De Bruyne de interlandbreak mist. Bondscoach Domenico Tedesco moet een andere Rode Duivel kiezen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk en Estland. Er komen spontaan heel wat namen naar voren om de taken van De Bruyne over te nemen.

“Als Tedesco opnieuw in een 4-3-3 speelt, heeft hij verschillende opties om De Bruyne te vervangen. Hij zou met Dendoncker, Tielemans en Mangala kunnen spelen, maar dat lijkt me iets te verdedigend. Ook kan de bondscoach Doku op rechts zetten, waardoor Lukebakio centraal komt. Maar die laatste deed het vorige keer zo goed op de flank, dat ik hem daar niet zou weghalen”, zegt hij in Het Nieuwsblad.

En dus moet er verder gekeken worden in de selectie. Wijnants komt dan ook bij een verrassende naam uit. “Al zie ik één op één wel twee rechtstreekse vervangers voor De Bruyne in de selectie: Hans Vanaken en Mike Trésor. Wie ik dan zou laten starten? Toch die eerste. Volgens mij is Vanaken de meest voor de hand liggende optie. Hij heeft meer ervaring bij de nationale ploeg, maar kwam er in de play-offs ook goed door.”