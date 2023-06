'Eden Hazard komt volgend jaar in Jupiler Pro League voetballen'

Eden Hazard sloot een tijdje terug een akkoord met Real Madrid. Zijn laatste contractjaar wordt niet meer uitgedaan.

Eden Hazard had nog een contract voor een jaar bij Real Madrid, maar in onderling overleg hebben beide partijen beslist om nu al een punt achter de samenwerking te zetten. Op 30 juni is Hazard dan ook transfervrij.

Al zijn er veel twijfels of Hazard wel effectief voetballer zal blijven. Velen denken immers dat hij meteen de schoenen aan de haak zal hangen en een punt achter zijn profcarrière zet.

Dat is evenwel zonder L’Equipe gerekend. De Franse sportkrant schrijft dat Eden Hazard in de Jupiler Pro League aan de slag zou gaan. Dat zou bij het pas gepromoveerde RWDM zijn, omdat zijn broer Kylian er ook voetbalt.

Een opmerkelijke keuze zou dat zijn, zeker als je weet dat Hazard ook een mooi aanbod op tafel heeft van Vancouver in de MLS. Iets waar RWDM onmogelijk aan zal kunnen. Uitkijken of dat gekke plan werkelijkheid wordt...