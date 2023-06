Na Standard ziet tweede Belgische club Frey helemaal zitten: "Van goudwaarde voor ons"

Michael Frey vertrok afgelopen winter op huurbasis naar Schalke 04. Deze zomer keert hij in principe terug naar Royal Antwerp FC.

De uitleenbeurt van Michael Frey aan Schalke 04 werd geen succes. De Zwitser speelde bitter weinig en de ploeg zakte ook nog eens naar de tweede klasse. Frey heeft nog één seizoen te gaan bij Royal Antwerp FC.

Toch lijkt de kans zo goed als onbestaande dat Frey nog in actie komt voor The Great Old. Een definitieve transfer deze zomer lijkt dan ook de enige oplossing voor Antwerp, anders vertrekt hij volgende zomer transfervrij.

Standard werd al genoemd als mogelijke nieuwe werkgever, maar in een gesprek met Gazet van Antwerpen ziet Tim Matthys van KV Mechelen de komst van de Zwitser Achter De Kazerne helemaal zitten.

“Iemand als Frey zou van goudwaarde zijn voor ons”, klinkt het. “Al moeten wij rekening houden met onze financiële beperkingen. Veel clubs die pas gedaan hebben, moeten bovendien hun huiswerk nog maken. Eens de voorbereiding bij iedereen op gang komt, zal de kloof tussen vraag en aanbod verkleinen.”