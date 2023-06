Mike Trésor ziet één fase telkens weer voor zich: "Laten we het daar niet meer over hebben"

Mike Trésor was voor het eerst geselecteerd bij de Rode Duivels. Hij mocht nog een goede vijf minuten meespelen tegen Oostenrijk.

Mike Trésor heeft zijn eerste speelminuten als Rode Duivel gepakt. Hij mocht van bondscoach Domenico Tedesco invallen en deed dat zeker niet slecht.

Het was in de 84ste minuut dat Tedesco de speler van KRC Genk het veld injoeg. “Ik ben zeer gelukkig dat ik mijn eerste minuten heb mogen maken bij de Rode Duivels”, reageert Mike Trésor bij Het Belan van Limburg. “Ik zat op de bank toen de coach me riep. Eerst dacht ik dat ik moest gaan opwarmen, maar dan zei hij dat ik meteen moest invallen. Ik was zo blij, dus heb ik me echt gehaast wanneer ik me omkleedde.”

Eén moment komt hem echter telkens weer voor de ogen. “Veel heeft de coach me niet meegegeven. Enkel dat ik aanwezig moest zijn rond de zestien en moest profiteren van de ruimte die er lag op de linkerflank om die laatste bal te geven. Dat ging wel een keertje mis, toen ik weggleed. Maar laten we het daar niet te lang over hebben. Het is jammer dat we vanavond niet konden winnen, nu moeten we gewoon die drie punten meenemen uit Estland.”