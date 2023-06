Besnik Hasi doet opvallende vaststelling: "Zo word je dus zeker Rode Duivel"

Drie wedstrijden heeft Tedesco de Duivels onder zijn hoede. Daaruit kun je de eerste grote conclusies trekken.

Besnik Hasi was zaterdagavond in het Koning Boudewijnstadion voor de match van de Rode Duivels tegen Oostenrijk. Hij deed meteen een grote vaststelling. Alle basisspelers die Tedesco in zijn eerste drie wedstrijden gebruikte speelden ooit voor Anderlecht of Genk.

“Het duidt erop dat Genk en Anderlecht hun jeugdspelers een enorm goeie, brede basis geven waarop ze een topcarrière kunnen bouwen. Ook al hebben sommige van die spelers omwegen via andere clubs nodig om door te breken”, zegt Hasi aan Het Nieuwsblad.

Al beukten die vaak de deur pas elders open. “Chapeau voor die spelers dat ze toch hun weg naar de nationale ploeg vonden. Iemand als Mangala, daar geloofden ze bij de jeugd van Anderlecht niet rotsvast in. Bij Lukebakio zag je altijd zijn talent, maar dat ging gepaard met grote nonchalance. Zij kweekten karakter.”

Al komen de andere ploegen ook opzetten. “Antwerp, Brugge, Gent... investeren in hun jeugd”, besluit Hasi. “Ze geven nu ook meer kansen aan beloften in hun A-ploeg. De vijver waaruit Tedesco vist, zal op korte termijn wel groter worden.”