Legendarisch trio wordt herenigd: Messi verwacht zijn twee kompanen in Miami

Lionel Messi naar Inter Miami brengen was al een stunt van jewelste, maar daar zijn de eigenaars nog niet tevreden mee. Ze willen nog twee andere legendes van Barcelona naar de oostkust lokken.

De geruchten dat Jordi Alba en Sergio Busquets er ook zullen landen, worden immers steeds groter. Mede-eigenaar Jorge Mas - die naast David Beckham staat - deed alvast niets om dat te ontkrachten.

De zestigjarige Amerikaan plaatste maandagavond een foto op Twitter van drie shirts in een kleedkamer met daarbij de tekst Coming Soon, Si. Veel waarnemers zien er een hint in naar de komst van Alba en Busquets.

Het was Ronald Koeman die het al voorspelde: "Het zou me niet verrassen als ze samen naar Miami of Saoedi-Arabië gaan", klonk het een maand gelden.

Mas lichtte geen tipje van de sluier meer op, maar beloofde wel versterkingen. 'En meer dan waarop de mensen hebben geanticipeerd. We waren al voorbereid op de komst van Messi in 2023, dus we zijn nog enorm flexibel. We hoeven geen grote schoonmaak te houden en de selectie te ontmantelen. We zullen nog zeker drie tot vijf aankopen doen."