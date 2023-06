José Mourinho moet zwaar boeten voor uitbarstingen

De verbale uitbarsting van José Mourinho aan het adres van Anthony Taylor tijdens de finale van de Europa League krijgt nog een ferm staartje voor de Portugese succescoach.

Mourinho uitte tijdens en na de Europa League-finale tegen Sevilla zijn onvrede over de beslissingen van scheidsrechter Taylor, maar volgens de UEFA gebeurde dit op een ongepaste manier. Als gevolg daarvan heeft Mourinho een schorsing van vier UEFA-wedstrijden gekregen.

Maar dat is niet alles: Roma heeft van de UEFA een boete van 50.000 euro opgelegd gekregen en er is een verbod op de verkoop van kaarten aan bezoekende supporters van AS Roma voor de eerstvolgende Europese wedstrijd. De reden hiervoor is het afsteken van vuurwerk, het gooien van objecten en het verstoren van de menigte, volgens de UEFA.