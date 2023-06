Dé transferbom van de zomer is (te vroeg) uitgelekt: 'Op deze datum stelt Real Madrid Mbappé voor'

Real Madrid maakt werk van de komst van Kylian Mbappé. De Spaanse grootmacht hoopte de aanvaller na volgend seizoen gratis op te pikken bij PSG, maar door het vertrek van Karim Benzema is de nood het héél hoog.

De transfer van Kylian Mbappé naar Real Madrid moet dé bom van de mercato worden. De Fransman liet PSG per aangetekend schrijven al weten dat hij zijn contract - de huidige overeenkomst loopt medio 2024 af - niet zal verlengen. En dus moét PSG deze zomer verkopen om nog iets aan de sterspeler te verdienen.

El Chiringuito weet dat Real Madrid en PSG een akkoord naderen. De Fransen hebben dan wel geen zin om aan De Koninklijke te verkopen, maar nood breekt wet. Real Madrid heeft namelijk al een persoonlijk akkoord met Mbappé.

120 miljoen euro

Ondertussen is zelfs de datum van de officiële presentatie uitgelekt. Mbappé zal op 23 juli worden voorgesteld in het Estadio Santiago Bernabeu. Met de transfer is een transfersom van ruim 120 miljoen euro gemoeid.