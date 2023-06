'Engelse én Duitse topclubs vechten om Xavi Simons, maar... PSG kan goudhaantje terug naar Parijs halen voor een prikje'

Xavi Simons ontbolsterde de voorbije maanden bij PSV. De 20-jarige Nederlander geniet de interesse van onder meer Manchester United, Arsenal FC, Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund. Maar eigenlijk is het PSG die de touwtjes nog steeds voor een deel in handen heeft.

PSV nam Xavi Simons vorige zomer over van PSG. Al speelden de Parijzenaren het slim. In de overeenkomst zit namelijk een terugkoopclausule vervat. Les Rouge-et-Bleu kunnen de Nederlander in juli terug naar het Parc des Princes halen voor amper vijf miljoen euro. Belangrijk detail: ook de speler moet zijn fiat geven.

En dat laatste is belangrijk. PSG kan de terugkoopclausule niét activeren om Simons vervolgens voor een veelvoud - de marktwaarde van de viervoudig Nederlands international wordt op dertig miljoen euro geschat - te verkopen aan een ander team. Al zien de Fransen ook wel dat de aanvallende middenvelder progressie maakt.

Prikje? Of jackpot?

We willen maar zeggen: vijf miljoen euro is een prikje voor zo'n speler. En dat is dan weer een doorn in het oog van PSV. De Lampenclub moet hopen dat PSG niet toehapt. Sowieso zal Simons - nu of in de nabije toekomst - een transfer maken én de jackpot opleveren.