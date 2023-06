Nieuwe CEO van KV Oostende heeft duidelijke boodschap voor KAA Gent

KV Oostende staat voor moeilijke weken. Dat weet de kersverse CEO Nils Vanneste maar al te goed.

KV Oostende heeft 25 spelers op de loonlijst staan op dit moment, maar toch zijn er nog de nodige wijzigingen nodig. “Er zal nog kwaliteit moeten bijkomen om mee te strijden in 1B”, zegt de nieuwe CEO op de website van de club.

“We mogen dat niveau zeker niet onderschatten, dat wordt een zeer competitieve reeks. Aan de andere kant zullen er natuurlijk ook spelers zijn die niet willen blijven in 1B.”

Hij kijkt dan vooral in de richting van Sakamoto die de nodige interesse geniet van KAA Gent. “Voor iemand als Sakamoto is er heel wat interesse maar we laten onze spelers ook niet zomaar vertrekken. Als er een club geïnteresseerd is, zal er toch geld op tafel moeten komen”, is zijn duidelijke boodschap richting de Buffalo’s.

Vanneste komt uit de jeugdopleiding van de kustploeg en wil dat jonge spelers de nodige kansen krijgen. “Je eigen jeugd is een hoeksteen van je club. De communicatie tussen eerste ploeg en jeugd moet beter dan vroeger maar vermits ik iedereen bij de jeugd ken, zal dat wel geen probleem zijn. Zeker in 1B moeten enkele van onze eigen jeugdproducten nu wel de stap kunnen zetten van kernspeler naar basisspeler.”