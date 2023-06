Trainer van Beerschot trekt aan de alarmbel en spreekt over mogelijk vertrek

Bij Beerschot is het op dit moment bijzonder stil qua transfers. Tot ongenoegen van trainer Andreas Wieland.

Vorig jaar vlak na de degradatie naar de Challenger Pro League werden er heel wat transfers gedaan bij Beerschot. Dit jaar is het opvallend stil. Trainer Andreas Wieland moet met een vrij magere kern maandag aan de voorbereiding beginnen. “Of Beerschot klaar is om voor promotie te strijden? Die derde plaats van vorig seizoen was volgens mij het hoogst haalbare met de spelers die we toen hadden”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

RWDM en Beveren eindigden toen voor Beerschot. “Ik heb altijd gezegd dat we in ons tweede seizoen beter moeten doen dan in het eerste. Dat wil dus zeggen dat we bij de eerste twee moeten eindigen. Ik ben blij met de jongens die ik nu heb. Maar eerlijk is eerlijk: zonder versterkingen wordt rechtstreekse promotie een mission impossible.”

Lijsten met interessante spelers zijn er nochtans voorhanden. “Qua research en scouting zijn we al maanden rond. Maar helaas hakken wij de knopen niet door, dat doet het bestuur. En daar staat alles on hold zolang er geen nieuwe investeerder wordt gevonden.”

Voor Wieland een zeer frustrerende zaak, die zelfs leidde tot geruchten dat hij zou vertrekken. “Ik zal maandag op het trainingsveld staan hoor, no worries. Ja, ik heb ook gesproken met andere clubs, maar ik hou van Beerschot, van Antwerpen en van België. Ik wil mijn spelers in deze situatie niet aan hun lot overlaten. Ik blijf bij Beerschot en zal me ook dit seizoen 200% inzetten voor deze mooie club. Of ik blijf of niet, hangt niet af van United World.”