Transfer nummer vijf op weg naar Union SG? 'Nieuwe spits moet wat kosten'

Union SG doet heel wat zaken op de transfermarkt. Een vijfde transfer lijkt al onderweg te zijn naar het Dudenpark.

Charles Vanhoutte was de laatste transfer van Union SG, maar de honger is bijlange nog niet gestild nadat eerder ook al Elton Kabangu (Willem II), Fedde Leysen (PSV) en Henok Teklab (Münster) hun opwachting maakten.

Volgens Duitse bronnen is er ook nog een nieuwe spits op weg naar Union. Het gaat om Benedict Hollerbach die na zijn opleiding bij Bayern München sinds drie jaar aan de slag is bij Wehen Wiesbaden.

19 doelpunten en 5 assists zette hij dit seizoen achter zijn naam. Hij had ook een groot aandeel in de promotie van zijn ploeg naar de tweede klasse in Duitsland dit seizoen.

In Duitsland is er aardig wat interesse voor Hollerbach en dat drijft echter de prijs omhoog. Er zou meer dan 1 miljoen euro op tafel gelegd moeten worden en het is uitkijken of Union daarin wil meegaan.