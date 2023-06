Beloften zijn gewaarschuwd: "We gaan geschiedenis schrijven"

Coach Ramaz Svanadze heeft grootse plannen met de nationale ploeg van Georgië. Geschiedenis schrijven, zoveel is duidelijk.

De bondscoach was zeer duidelijk over de doelen en wensen van Georgië. En daarbij schuwde hij de grote woorden zeker niet.

"Elke groepswedstrijd is lastig. België heeft een sterke ploeg, maar we hebben zelf ook goed gespeeld tegen Portugal. Ik geloof erin dat er nog groeimarge is", klinkt het bij monde van Svanadze bij Walfoot.

"Offensief willen we nog beter doen dan tegen Portugal. Ik hoop dat we onze beste match van het toernooi spelen tegen België en dat we dus nog beter doen."

Geschiedenis

"België is onvoorspelbaar, dus we weten niet hoe het zal evolueren. Maar we zijn voorbereid op tactische wijzigingen."

Georgië droomt van de kwartfinales. Bij winst tegen de Belgen zijn ze daar zeker van: "We hebben al geschiedenis geschreven met onze deelname, maar we welen nog geschiedenis schrijven en verder gaan op ons elan."