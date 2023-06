Spaans bondscoach wordt belachelijk gemaakt door eigen fans en reageert woedend

Luis de la Fuente won onlangs nog de Nations League met Spanje. Tijdens de viering daarvan in Madrid werd De la Fuente op de korrel genomen door de aanwezige fans. Hij werd beschimpt omwille van zijn kale hoofd.

Op het moment dat De la Fuente het woord nam, kreeg hij van een klein groepje fans ‘kale, kale’ naar zijn hoofd geslingerd.

Hij kon er niet om lachen. “Achter alle speakers en dergelijke was het niet goed te horen. Deze dingen zitten me wel dwars. Het is onbeschoft en toont een gebrek aan respect. Er waren twintig gekken die zich niet konden gedragen. Er was een magische sfeer, maar dit is verwerpelijk en moet aan de kaak worden gesteld.”

“Wat zou er gebeurd zijn als iemand 'zwarte, zwarte, zwarte' had geroepen?”, vroeg De la Fuente zich hardop af. “Als ik kaal ben, ben ik kaal. En ik ben gelukkig. Je moet mensen respect bijbrengen.”