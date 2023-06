OFFICIEEL: Genk heeft toptransfer beet en mogelijke vervanger voor Trésor

Zoals al een tijdje in de lucht hing hebben KRC Genk en Zulte Waregem een akkoord gevonden over de transfer van Alieu Fadera. De Gambiaanse aanvaller tekende een contract voor vier seizoenen bij de Limburgers.

Genk moest alles uit de kast halen, want ook Club Brugge, Genk, Antwerp en Anderlecht toonden de voorbije weken al interesse in de 21-jarige Gambiaan. En er was ook interesse uit het buitenland, want onder meer het Burnley van Vincent Kompany was geïnteresseerd.

Genk zou ongeveer vier miljoen op tafel gelegd hebben. Geld dat ze bij Essevee goed konden gebruiken om de kern verder te versterken en een gooi te doen naar promotie. Bij Zulte Waregem scoorde hij 9 keer en gaf 10 assists in 58 wedstrijden.

Met een mogelijk vertrek van Mike Trésor in het achterhoofd is hij een potentiële vervanger.