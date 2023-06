OFFICIEEL: Voormalige speler van Racing Genk gaat miljoenen vangen in Saoedi-Arabië

De volgende superster heeft de Premier League verlaten en trekt naar Saoedi-Arabië. Deze keer is het iemand met een Belgische link.

Chelsea maakte bekend dat Kalidou Koulibaly officieel naar Al-Hilal trekt. De transfer lag al een tijdje op de onderhandelingstafel, maar is nu definitief afgerond. Beide clubs lieten niets weten wat de transfersom is, maar deze zal wel aanzienlijk zijn. Koulibaly kwam namelijk vorige zomer over van het Italiaanse Napoli voor 38 miljoen euro en had nog een contract tot medio 2026.

Afgelopen seizoen was hij één van de sterkhouders bij een zwalpend Chelsea. In de Premier League kwam hij tot 23 wedstrijden waarin hij tweemaal het doel vond en één assist gaf.

Koulibaly speelde van juli 2012 tot juli 2014 voor Racing Genk. Hij speelde 92 wedstrijden in het shirt van de Limburgers en won in 2013 de Croky Cup. Zijn grootste prijs is de Africa Cup in 2022 met Senegal waar hij 70-voudig international is.