'Arsenal krijgt er concurrentie bij voor Rode Duivel: nieuwe club in gesprekken'

Romeo Lavia kijkt uit naar een nieuwe uitdaging. Er is nu een tweede club uit de Premier League die naar hem informeerde.

Romeo Lavia speelde het voorbije seizoen bij Southampton. Vorige zomer maakte hij de overstap van de jeugd van Manchester City. De Rode Duivel speelde zich aardig in de kijker en kreeg de nodige interesse van Arsenal, Manchester United en Chelsea.

Volgens transferjournalist Fabrizio Romano mag je daar nu ook Liverpool bijrekenen. Zij hebben officieel geïnformeerd naar de voorwaarden om Lavia binnen te halen.

Hij ligt nog onder contract tot medio 2027 bij Southampton. Zijn actuele marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt 32 miljoen euro op dit moment.

Arsenal is de voorbije twee weken al in contact geweest met de ploeg van Lavia, maar een officieel bod is er nog altijd niet uitgebracht. Ook niet door Liverpool. Manchester United en Chelsea hebben nog niet geïnformeerd.